Deputado Jean Mendonça vistoria obras da nova sede do Corpo de Bombeiros em Pimenta Bueno

O deputado Jean Mendonça esteve vistoriando as obras da nova sede do Corpo de Bombeiros, que está sendo construída pelo governo do estado na BR 364, saída para Vilhena. O projeto, que representa um investimento de R$ 3,3 milhões, visa não apenas a melhoria das instalações dos bombeiros, mas também o atendimento à segurança de toda a região.

Durante a vistoria, Mendonça enfatizou a importância desse investimento para a comunidade local. “A nova sede vai proporcionar melhores condições de trabalho para os bombeiros, que atuam em Pimenta Bueno e nos municípios vizinhos”, afirmou. Ele destacou ainda o compromisso do governador Coronel Marcos Rocha com o desenvolvimento da cidade, citando os mais de R$ 50 milhões destinados a obras do Programa Tchau Poeira, que beneficiaram todos os bairros de Pimenta Bueno.

De acordo com Jean Mendonça, a nova sede do Corpo de Bombeiros em Pimenta Bueno, que está em construção na BR 364, é um marco significativo para a segurança e desenvolvimento da comunidade local. Segundo ele, este investimento do governo do estado, não apenas reforça a infraestrutura de segurança, mas também proporciona uma resposta mais ágil e eficaz em situações de emergência.

Jean Mendonça destacou que a com a nova sede, os bombeiros terão acesso a instalações modernas, que permitirão um melhor atendimento à população, não apenas em Pimenta Bueno, mas também nos municípios vizinhos que dependem dos serviços dessa corporação. “A construção de uma base adequada para os bombeiros é estratégica em uma região que enfrenta riscos constantes, como incêndios e acidentes, tornando a presença do Corpo de Bombeiros essencial para a proteção da vida e do patrimônio dos cidadãos”, disse.

O deputado destacou ainda que a nova estrutura representa um comprometimento do governador Coronel Marcos Rocha com a segurança pública, demonstrando a importância de investir em serviços essenciais para a comunidade. O deputado Jean Mendonça lembrou que essa iniciativa é parte de um esforço maior do estado, que já destinou mais de R$ 50 milhões em obras do Programa Tchau Poeira, beneficiando todos os bairros de Pimenta Bueno.

A expectativa é de que a nova sede não somente melhore a atuação dos bombeiros, mas também contribua para a sensação de segurança da população. Com isso, Pimenta Bueno avança ainda mais em infraestrutura e serviços essenciais, garantindo um futuro mais seguro e protegido para todos os seus habitantes.