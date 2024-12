MPRO obtém condenação em julgamento de homicídio em Vilhena

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), representado pelo Promotor de Justiça Rodrigo Leventi Guimarães, obteve a condenação de dois acusados de um homicídio ocorrido no final de 2022, em Vilhena. O julgamento, que durou mais de 15 horas, foi encerrado na madrugada no sábado (30/11). Os réus, condenados pela morte de um jovem de 23 anos, receberam penas de 23 e 25 anos de prisão em regime fechado, respectivamente.

O jovem foi morto a tiros em uma emboscada. Na ocasião, outro rapaz, de 18 anos, que estava com a vítima em uma caminhonete, também foi baleado, mas sobreviveu. O contratante do autor dos disparos foi sentenciado a 23 anos de prisão. Já o executor, que realizou os disparos, foi condenado a 25 anos. Ambos estão presos desde a data do crime e não poderão recorrer em liberdade.

Uma jovem, apontada como articuladora do homicídio e ex-namorada da vítima, será levada a júri popular em data ainda a ser marcada. À época do crime, ela mantinha relacionamento com o contratante do executor.

As condenações reafirmam o compromisso do MPRO com a proteção da vida e da segurança pública. O órgão atua para assegurar que crimes como este não fiquem impunes, responsabilizando os envolvidos e promovendo a aplicação da lei. A defesa do direito à vida e à ordem social segue como prioridade na atuação ministerial.