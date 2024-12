Deputado Alex Redano parabeniza Ariquemes pelo destaque no Selo Unicef

Na última segunda-feira (25), o município de Ariquemes recebeu o prestigiado Selo Unicef 25 anos, sendo reconhecido por seu compromisso com a implementação de políticas públicas voltadas à infância e adolescência. A premiação ocorreu em Porto Velho, durante uma cerimônia que contou com a presença de prefeitos, secretários municipais, técnicos e representantes de diversas entidades, como Unicef, Visão Mundial, Ministério Público e Defensoria Pública. Ao todo, onze municípios de Rondônia foram contemplados.

Ariquemes foi destaque nesta edição da premiação, recebendo o Selo Unicef, que simboliza o empenho da cidade em promover melhorias significativas para crianças e adolescentes. Representando o deputado estadual Alex Redano (Republicanos), a assessora Eloisa Helena Bertoletti esteve presente na cerimônia e fez questão de ressaltar a importância dessa conquista para o município.

Para o deputado estadual Alex Redano, o Selo Unicef é um reconhecimento do trabalho realizado pelas administrações municipais em parceria com as organizações que atuam em prol da infância e adolescência. “Quero parabenizar Ariquemes e todas as equipes envolvidas neste trabalho tão significativo. O Selo Unicef é um prêmio que não só reconhece o esforço das administrações municipais, mas também reflete o compromisso com a melhoria da qualidade de vida das nossas crianças e jovens. Isso é fundamental para a construção de um futuro mais justo e igualitário”, afirmou o deputado.

Alex Redano ressaltou ainda que o município de Ariquemes tem se destacado nas políticas voltadas para a educação, saúde, e proteção social, aspectos fundamentais que contribuem para o bem-estar das novas gerações. “Esse prêmio é fruto de um trabalho coletivo que envolve a gestão municipal, as entidades parceiras e a sociedade civil. Parabenizo a prefeita Carla Redano, os secretários municipais, e todos os profissionais que se dedicam ao desenvolvimento de Ariquemes, tornando a cidade um exemplo para todo o estado de Rondônia”, completou o deputado.

Sobre o Selo Unicef

O Selo Unicef 25 anos é uma premiação que visa reconhecer os esforços dos municípios na promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Ao longo de sua história, o selo tem sido um importante indicador do compromisso das gestões municipais em promover um desenvolvimento mais igualitário e inclusivo para todos. Com o Selo, os municípios reforçam seu compromisso com o futuro de seus jovens, criando condições melhores para o seu crescimento e desenvolvimento.