Prefeitura entrega oficialmente dez novos veículos avaliados em mais de R$ 3 milhões

A Prefeitura de Jaru continua ampliando a frota própria do município. Na última sexta-feira, 29, durante solenidade, foram entregues dez novos veículos direcionados à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Agora, o município conta com mais cinco ambulâncias, sendo uma delas Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, duas vans com capacidade para 16 passageiros cada uma, duas caminhonetes e um veículo de passeio.

O investimento de mais de R$ 3 milhões foi feito por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, mais contrapartida de recursos próprios da prefeitura.

O prefeito João Gonçalves Júnior ressaltou o compromisso da gestão, iniciada em 2017, com a evolução da saúde pública. “Sempre prezamos por aplicar os recursos recebidos de acordo com as necessidades da população jaruense. Graças ao alinhamento político entre vereadores, deputados e governo estadual, encerrarei meu mandato com a sensação de dever cumprido e de que fiz todo o possível para transformar Jaru em uma cidade mais forte e desenvolvida”.

Jeverson Lima, atual vice-prefeito e prefeito eleito, garantiu que seguirá trabalhando para que a cidade continue progredindo. “O Dr. Luís é um grande aliado do município e nossa parceria continuará firme pelos próximos quatro anos, juntamente com o vice-prefeito eleito Grécio Benedito e toda nossa equipe”.

O deputado Dr. Luís do Hospital reafirmou sua parceria com a gestão municipal. “Trabalhei com o prefeito João e seguirei trabalhando com o prefeito Jeverson e vice-prefeito Grécio, sempre fortalecendo as ações que beneficiem nossa sociedade”, disse o parlamentar, que em dois anos de mandato já enviou mais de R$ 15 milhões para o município de Jaru.

Registros

