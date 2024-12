Ação de regularização fundiária no Lote 58, em Pimenta Bueno, é intensificada pelo governo de RO

O governo de Rondônia, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), avança na regularização fundiária no Lote 58, localizado no distrito de Urucumacuã, em Pimenta Bueno, próximo à divisa com Vilhena. Com 2 mil hectares, a área é alvo de um amplo esforço de georreferenciamento e cadastramento de propriedades, liderado pela Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat). Os trabalhos, iniciados no dia 25, têm como objetivo beneficiar cerca de 60 famílias de pequenos produtores rurais até sexta-feira, (29).

Segundo o secretário da Sepat, David Inácio, para facilitar o acesso dos produtores, a equipe técnica está atendendo na Escola Municipal Urucumacuã, nos períodos da manhã e tarde. Após o cadastramento das propriedades, o próximo passo é o georreferenciamento, que garante a precisão do perímetro. Essa etapa é essencial para a emissão dos títulos definitivos, que oferecem segurança jurídica e possibilitam o acesso às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural.

David Inácio ressaltou que, a ação no Lote 58 reflete o compromisso do governo de Rondônia em ampliar o alcance do programa de regularização fundiária. Além de promover justiça social, a iniciativa fortalece a agricultura familiar e contribui para o desenvolvimento econômico regional, consolidando o estado como referência no setor.

Após a realização do cadastro, a equipe faz o georreferenciamento da propriedade SEGURANÇA JURÍDICA E CRÉDITO

Para o produtor, o trabalho representa uma oportunidade de crescimento e estabilidade para as famílias que vivem da agricultura familiar.

DESENVOLVIMENTO RURAL

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o impacto transformador da ação. “Estamos trabalhando para levar dignidade e segurança jurídica aos produtores rurais, criando condições para que tenham acesso a novas oportunidades. Essa iniciativa reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o fortalecimento da economia do estado.”

A coordenadora de Georreferenciamento da Sepat, Ângela Ferreira da Silva, reforçou o rigor técnico do trabalho realizado. “Os dados coletados seguem todas as normas técnicas, garantindo precisão e agilidade no processo de regularização. Essa é uma ação estratégica do governo de Rondônia para impulsionar o desenvolvimento rural e proporcionar melhorias significativas na qualidade de vida das famílias do campo”, evidenciou.