Escola Marechal Rondon, em Vilhena, recebe investimentos do governo de Rondônia e adota sustentabilidade

A Escola Estadual de Tempo Integral Marechal Rondon, localizada em Vilhena, recebeu investimentos do governo de Rondônia no valor de R$ 289.224,05 para proporcionar melhorias em suas instalações. Entre as obras realizadas estão reformas nos banheiros, refeitório e a instalação de placas solares, que colocam a instituição em destaque pelo compromisso com a sustentabilidade e o uso consciente de energia.

Com 482 estudantes distribuídos em 17 turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, a escola também atende os 2º e 3º anos do Ensino Médio pelo programa Tempo Integral Novo Tempo. O objetivo das melhorias é oferecer um ambiente mais acolhedor e funcional que beneficie, tanto o aprendizado quanto o bem-estar dos alunos e servidores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos reforçam o empenho da gestão estadual com a educação no estado, garantindo melhores condições de ensino e aprendizagem para alunos e professores. “A educação transforma o futuro. Investindo em educação, estamos formando cidadãos preparados para tornar nosso estado ainda melhor”, ressaltou.

Lousa digital, um investimento essencial para transformar a educação

A professora de Língua Portuguesa, Rosângela Malicheski, destacou os pontos positivos das novas tecnologias no ensino. “A lousa digital trouxe uma dinâmica à área de Linguagens. Podemos trabalhar com videoaulas, revisões para o Enem e muitas outras ferramentas. As melhorias são fundamentais para o nosso trabalho e aprendizado dos alunos.”

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, salientou acerca das ações desenvolvidas na escola. “Com os investimentos, o governo reafirma o empenho com a educação do estado, e podemos continuar trabalhando e avançando, ainda mais.”