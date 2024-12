Construção da nova ponte no Rio Passaqual, na RO-466 promove mais segurança aos moradores do distrito de Bom Jesus

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está realizando a construção de uma ponte de madeira no Rio Passaqual, na RO-466, sentido ao distrito de Bom Jesus e ligando outras localidades. A estrutura, com 25 metros de extensão, é mais uma ação do governo estadual para melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos moradores e produtores rurais da região.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a relevância da obra. “Esse é um exemplo do que queremos para Rondônia: pontes seguras é fundamental para infraestrutura rodoviária, e impactam diretamente na vida das pessoas. O governo vem investindo em projetos funcionais quanto à infraestrutura em todo o estado, e a construção de uma nova ponte, nesta região trará benefícios para todos.”

Segundo o agricultor Sinézio Alves, morador na região há 30 anos, a ponte vai facilitar muito a vida de todos. “Estou feliz em ver essa grande construção, vamos ter uma ponte nova e segura para passar, agora vai ser difícil a chuva levar, vai ficar mais alta e com uma estrutura forte”, disse.

O residente Dirceu de Souza da Residência Regional do DER-RO de Ariquemes, responsável pela execução da obra, destacou a importância da iniciativa. “A ponte é fundamental para o tráfego local. Estamos trabalhando para deixar a ponte totalmente segura, levantamos cerca de 50 centímetros, com enrocamento de pedras e aterro de 60 centímetros, madeiras novas, e todo o material necessário para deixá-la pronta. Mesmo com as chuvas frequentes, a equipe está trabalhando para entregarmos dentro do prazo.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder André, ressaltou o compromisso do governo com a infraestrutura rodoviária de Rondônia. “Estamos trabalhando para entregar uma ponte com a eficiência necessária, a fim de atender a todos os moradores, e assim, contribuir diretamente ao desenvolvimento econômico da região; logo o tráfego será normalizado na RO-466. É mais uma demonstração das ações do Departamento em deixar a população segura ao trafegar nas estradas sobre responsabilidade do governo do estado.”