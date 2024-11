Projeto “Piscar de Olhos” atende alunos da rede municipal de Vilhena com exames oftalmológicos

Na última semana, o projeto Piscar de Olhos, idealizado pelo deputado federal Fernando Máximo, atendeu 363 estudantes da rede municipal de ensino com exames oftalmológicos gratuitos. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem como objetivo identificar e corrigir problemas de visão, contribuindo diretamente para a melhoria do desempenho escolar das crianças.

A primeira etapa do projeto aconteceu em julho, com a triagem de cerca de mil alunos. Nos dias 23 e 24 de novembro, foi realizada a segunda etapa, contemplando os estudantes das escolas municipais Luiz Rover, Ivete Brustolin, Vilma Vieira, Hermógenes Roberto Nogueira e Ensina-Me a Viver.

Os atendimentos eram realizados no Centro Especializado em Reabilitação (CER), onde as crianças passavam por exames oftalmológicos completos. Além disso, os alunos publicados com necessidade de correção visual recebem óculos de forma gratuitos.