Prefeitura promove capacitação sobre ‘Prevenção e Manejo da Tuberculose’ para profissionais de saúde da capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, no auditório do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (CREMERO), em Porto Velho, a Capacitação em Prevenção e Manejo Clínico da Tuberculose, reunindo profissionais de diversas áreas da saúde. O evento foi promovido pela Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose com o objetivo de reforçar as estratégias de diagnóstico e tratamento da doença na capital.

Durante a abertura, a secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini, destacou a importância de ações como essa para o fortalecimento da saúde pública. “Essa capacitação demonstra o nosso compromisso em qualificar os profissionais para oferecerem um atendimento mais eficiente e humano no controle da tuberculose”, afirmou Pasini.

Também participaram da mesa de abertura a gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Semusa, Ivonete Oliveira, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Geisa Brasil, e a enfermeira Itamires Oliveira, representando a Diretoria do Departamento de Atenção Básica (DAB). Autoridades estaduais, como o diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Gilvander Gregório de Lima, e a gerente de Saúde do Sistema Prisional, Miriam Muniz da Rocha Fighera, também estiveram presentes.

O evento ofereceu dois períodos de treinamento

Durante o evento, as Unidades de Saúde da Família de Vista Alegre do Abunã e Santo Antônio foram certificadas por alcançar as metas de CURA da tuberculose do ano de diagnóstico de 2023. A área de Saúde do Sistema Prisional também recebeu reconhecimento pelo trabalho realizado no tratamento da doença e por alcance da meta de CURA.

A capacitação contou com palestras conduzidas pela médica especialista Dr. Patrícia Guedes Torres, abordando temas como diagnóstico precoce, tratamento da tuberculose e estratégias preventivas, incluindo o uso do Tratamento Preventivo para Infecção Latente (ILTB). O evento ofereceu dois períodos de treinamento, permitindo ampla participação dos profissionais de saúde.

A ação integra os esforços da Organização Mundial da Saúde (OMS) para reduzir os índices de tuberculose até 2035, reforçando o compromisso da Semusa em contribuir para as metas globais de combate à doença.