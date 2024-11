Novo Parque do Buriti, em Seringueiras, promete transformar lazer e turismo na região

O município de Seringueiras está prestes a ganhar um espaço de lazer e convivência que promete transformar o dia a dia da população. O novo Parque do Buriti, em fase final de construção, representa mais uma parceria entre o governo de Rondônia e o Executivo municipal. A obra está orçada em R$ 2.813.746,50 (dois milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo R$ 2.665.654,58 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) provenientes do governo do estado e R$ 148.091,92 (cento e quarenta e oito mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos) repassados pelo município.

Com a obra, executada por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Seringueiras se consolida como um modelo de valorização de espaços públicos, oferecendo um ambiente que une lazer, cultura e turismo em um só lugar. Além de ser um local seguro e agradável para as famílias, o Parque do Buriti inclui itens que valorizam tanto o convívio social quanto a prática de atividades físicas.

Parque terá infraestrutura com playground, pista de caminhada, pergolado, entre outros

LAZER E BEM-ESTAR

A estação de barra fixa, os bancos e o pergolado são apenas alguns dos elementos pensados para promover bem-estar e qualidade de vida à população. Com espaços criativos e divertidos, como o playground e o monumento temático da família Shrek, que certamente será um atrativo especial para os pequenos, o Parque também vai contemplar os momentos de lazer das crianças.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, enfatizou que o investimento no Parque do Buriti reforça o empenho do governo de Rondônia com o desenvolvimento urbano e o bem-estar das pessoas. “A arborização, a ponte de madeira e o totem com o nome do município tornam o espaço uma atração turística capaz de atrair visitantes de toda a região. O Parque do Buriti é um exemplo de como a infraestrutura pode transformar o futuro de um município.”