Mensagem sobre importância de não misturar álcool e direção é levada para estabelecimentos em Candeias do Jamari

Com o intuito de promover a conscientização sobre a importância de não misturar bebidas alcoólicas e direção, o governo de Rondônia realizou uma ação educativa no município de Candeias do Jamari. As equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) fixaram cartazes em empresas e realizaram atividades pedagógicas de trânsito para os moradores. A ação de rotina faz parte do plano de trabalho da Escola Pública de Trânsito (EPTran) e tem a finalidade de evitar que vidas sejam tiradas em sinistros de trânsito, por irresponsabilidade de quem mistura álcool e direção.

Os cartazes fixados nas paredes dos estabelecimentos comerciais alertam os cidadãos com a seguinte mensagem: “A chave para chegar bem: passar a chave para quem não bebeu”. O objetivo é sensibilizar as pessoas sobre a importância de não misturar álcool e direção.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a educação de trânsito é o pilar para um trânsito seguro e consciente, e as atividades rotineiras são fundamentais para resguardar a vida da população.

Mensagem é um alerta sobre a importância de evitar álcool e direção ENGAJAMENTO NA AÇÃO

Na frutaria do empreendedor Alberone Vieira, o cartaz com a mensagem do Detran-RO também foi fixado. “Apoio qualquer iniciativa que seja benéfica para a sociedade, e este cartaz é muito positivo para todos nós. Estamos aqui, juntos, para ajudar a reduzir os acidentes por conta do álcool e direção”, disse.

REDUÇÃO DE SINISTROS

O diretor da EPTran, Welton Roney, destacou que o trabalho de conscientização e educação de trânsito tem sido contínuo em todo o estado e continuará ativo, a fim de reduzir sinistros e proporcionar um tráfego mais seguro.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que o Departamento tem trabalhado em todos os pilares para reduzir os sinistros de trânsito. “As equipes de engenharia, fiscalização e educação estão em todos os cantos. Nosso objetivo é reduzir os acidentes e salvar vidas.”