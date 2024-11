Obras de pavimentação asfáltica avançam na RO-135, no trecho que liga Ji-Paraná ao distrito de Nova Londrina

O governo de Rondônia está com obras de asfalto no trecho da RO-135, que liga Ji-Paraná ao distrito de Nova Londrina. A iniciativa representa um avanço para a infraestrutura regional e demonstra o empenho do governo com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. A obra está sendo executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), produzido na Usina de Asfalto do Departamento, em Ji-Paraná.

Segundo o gerente da Usina, Alexandro Santos Brito, a obra está em pleno andamento. “Ao todo são 6 quilômetros e 700 metros, dos quais 5 quilômetros já estão com a capa asfáltica. Estamos trabalhando agora em 1.700 metros, com apoio de servidores da Usina de Jaru e da Residência Regional de Ouro Preto do Oeste. É um trabalho de base sólida e eficiente. Sabemos que a pavimentação vai trazer mais segurança para todos que trafegam por aqui”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou que a pavimentação da RO-135 é fundamental para o escoamento da produção agrícola, para o transporte e à população em geral.

Obras de pavimentação asfáltica estão aceleradas na RO-135

“Estamos empregando tecnologia e recursos para garantir a durabilidade e a eficiência da pavimentação. Além da Rodovia-135, estamos com outras frentes de serviços em diversas rodovias estaduais que também são importantes. Mesmo nesse período de chuvas frequentes, as equipes estão trabalhando para deixar as estradas seguras e trafegáveis”, frisou o diretor-geral do DER-RO.