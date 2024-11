Semagri apresenta balanço e planos de ações para 2025 em reunião com associações de produtores rurais

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) realizou na última segunda-feira (25) uma reunião com representantes das associações rurais do município para prestar contas das ações realizadas em 2024 e debater estratégias para 2025.

O encontro foi conduzido pelo secretário de Agricultura, Gilvaneo Veiga, que destacou as iniciativas da Prefeitura de Vilhena no setor agrícola durante o ano. Entre os destaques, o Programa Porteira Adentro beneficiou mais de 20 associações de pequenos produtores rurais, oferecendo serviços como encascalhamento de estradas e abertura de tanques para piscicultura.

Gilvaneo também apresentou um balanço dos investimentos realizados, incluindo a destinação de R$ 350 mil provenientes de 16 emendas parlamentares, que beneficiaram 12 associações e fortaleceram a agricultura familiar.

A reunião contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, do deputado estadual Luizinho Goebel e do deputado federal Fernando Máximo. Entre os temas planejados incluíram a entrega de calcário, aquisição de novos equipamentos, avanços no programa “Vilhena + Produtiva” e o planejamento para as ações do Porteira Adentro em 2025.

O encontro reforçou o compromisso da administração municipal em fomentar a produção agrícola e fortalecer a parceria com as associações rurais. “Estamos trabalhando para oferecer cada vez mais recursos, estrutura e apoio técnico, garantindo que Vilhena siga como referência na produção”, destacou o prefeito.