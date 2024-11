Vereadores rejeitam projeto que substituiria servidores concursados por empresas terceirizadas

A Câmara de Vereadores de Pimenta Bueno rejeitou um projeto de lei do prefeito Arismar Araújo de Lima, que pretendia acabar com diversos cargos do serviço público municipal de Pimenta Bueno, como auxiliar de serviços gerais, vigilante, gari, pedreiro, carpinteiro, viveirista, artesão, mecânico, eletricista, monitor de transporte escolar e até coveiro.

O projeto de iniciativa do prefeito iria extinguir cerca de 500 postos de trabalho de servidores públicos concursados, transferindo suas atribuições para serem administradas por empresas terceirizadas. Pelo menos 250 servidores municipais seriam imediatamente atingidos pela medida, que foi rechaçada por unanimidade pelos vereadores, em sessão realizada na segunda-feira, 25 de novembro.

O Projeto de Lei n° 2.983/2024 foi apresentado pelo prefeito Arismar Araújo com a justificativa de promover uma gestão mais eficaz e econômica dos recursos públicos. Entretanto, os vereadores levantaram preocupações sobre os reais impactos da medida. Já que a proposta previa a eliminação dos cargos com os menores salários da administração municipal. A extinção seria acompanhada pela substituição de servidores por empresas terceirizadas, gerando desconfiança em relação às verdadeiras intenções por trás do projeto.

De acordo com um dos servidores que acompanharam a sessão e pediu para não ser identificado, os vereadores que votaram contra a proposta manifestaram um forte compromisso com os servidores municipais, destacando a importância dessas funções na história e no funcionamento da administração local. O vereador Sérgio Tobias enfatizou que muitos dos profissionais que seriam afetados “são pioneiros que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de Pimenta Bueno, que recentemente celebrou 47 anos de história”.

Sérgio Tobias agradeceu o apoio dos colegas vereadores que, juntos, demonstraram que o projeto do prefeito beneficiaria apenas um pequeno grupo de empresas de pasta que vão ganhar mais esse contrato da prefeitura. Para uma servidora concursada que há mais de 20 anos, trabalha na prefeitura, a rejeição da proposta pelos vereadores, incluindo aqueles que compõem a base de apoio ao prefeito, refletiu uma clara preocupação com a manutenção dos direitos dos servidores e a integridade dos serviços prestados à população. “Estamos agradecidas aos vereadores por essa defesa dos nossos direitos,” disse.