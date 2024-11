Deputado Alex Redano destina R$ 200 mil para recuperação de estradas vicinais em Buritis

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a recuperação das estradas vicinais na região do município de Buritis. A verba será aplicada em parceria com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e visa melhorar a trafegabilidade das vias que são fundamentais para as comunidades rurais da região.

A ação do deputado Alex Redano tem o objetivo de promover a integração social e econômica da região, promovendo mais qualidade de vida e oportunidades para a população rural.

"As estradas vicinais desempenham um papel fundamental em nosso estado com o foco em conectar distritos, garantir o transporte de mercadorias e facilitar o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde e educação. Além disso, a manutenção dessas vias tem um impacto direto na redução dos custos logísticos e na eficiência do transporte agrícola, vital para a economia local", frisou o parlamentar.

Com a emenda do deputado estadual Alex Redano, a recuperação das estradas incluirá ações como nivelamento, cascalhamento, drenagem e correção de erosões, especialmente importantes em regiões onde o desgaste é acelerado devido às condições climáticas e ao tráfego intenso.

"Essa iniciativa não apenas melhora a mobilidade da população rural, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento econômico de Buritis. A melhoria nas estradas facilita o escoamento da produção agrícola, pecuária e outros produtos, além de garantir o acesso mais rápido a escolas, unidades de saúde e mercados regionais", encerrou.