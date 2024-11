Jean Mendonça firma parceria para atender demandas de Alta Floresta D'Oeste

Em recente reunião na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado Jean Mendonça e o vereador eleito Flamarion da Saúde discutiram as necessidades urgentes da população de Alta Floresta D'Oeste. Um dos principais pedidos do vereador foi a liberação de R$ 220 mil para a realização de exames de endoscopia na rede municipal de saúde, uma reivindicação que visa reduzir a fila de pacientes a espera desses exames.

Flamarion da Saúde, que é servidor público municipal e tem uma visão próxima das demandas da comunidade, afirmou: “Não quero perder tempo. O deputado Jean Mendonça é um incentivador do nosso trabalho. Com o apoio dele, teremos respostas rápidas para as solicitações da população”.

Além da questão da saúde, o vereador apresentou a necessidade de melhorias na segurança viária. Ele solicitou a instalação de sinalizações horizontais e verticais, redutores de velocidade e acostamento na RO-135, especialmente no trecho em frente à entrada da Rádio e que vai da saída de Alta Floresta até a Ponte do Rio Branco. Para Flamarion, essas medidas são essenciais para garantir a segurança de todos que utilizam a rodovia.

O deputado Jean Mendonça destacou a importância da proximidade do vereador com as necessidades da população. “As reivindicações do vereador serão incluídas em nosso plano de trabalho e ações do próximo ano”, afirmou Mendonça, demonstrando seu compromisso em trabalhar em conjunto para atender as necessidades da População de Alta Floresta.