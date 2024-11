Deputado Cirone Deiró diz que Cacoal tem muitos avanços para comemorar

Nesta terça-feira (26) Cacoal completa 47 anos de emancipação político-administrativa. Ao se referir a importância da data, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) destacou a relevância do potencial sócio-econômico do município e disse que há muitos avanços para se comemorar. Ele citou como exemplo o fortalecimento da cultura do café e a evolução em diversas outras áreas.

Exercendo seu segundo mandato, como representante cacoalense, Cirone Deiró já assegurou em torno de R$ 80 milhões para o município, com o apoio do governador coronel Marcos Rocha. O deputado faz frente a inúmeras ações, na Assembleia Legislativa, contemplando as mais diversas áreas.

Entre as obras executadas no município, com recursos viabilizados por Cirone Deiró, está a pavimentação asfáltica de cerca de 60 ruas, por meio de convênios, emendas parlamentares e pelo programa Tchau Poeira, desenvolvido pelo Governo do Estado. O deputado assegurou recursos para investimentos em drenagem em diversos pontos críticos da cidade, a exemplo das avenidas Uirapuru e Copacabana, além de galerias no Anel Viário.

O deputado tem direcionado recursos para obras de infra-estrutura em diversos setores da cidade, como a construção da nova Rodoviária Interestadual e do novo prédio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

No que diz respeito a área social, Cirone viabilizou recursos para a construção da Associação Nunes de Judô e da nova sede do Lios Clube Capital do Café.

Cirone também é considerado o padrinho da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), mantenedora do Hospital Oncológico São Daniel Comboni. As recentes ações em favor do hospital, incluem a viabilização de recursos, por meio de emenda individual, para manutenção da enfermaria e aumento do número de atendimento. Ele também conseguiu assegurar, com o apoio de outros deputados, recursos para investir na construção de um Centro de Diagnóstico do Câncer no município.

Cirone também mantém apoio contínuo ao Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic). Entre as recentes ações, em favor da entidade, está a viabilização de recursos para a construção de novas salas de aula.

O deputado também é considerado o principal parceiro das Associações de Produtores Rurais, que contam com o apoio dele, na viabilização de recursos para aquisição de maquinário, implementos e insumos agrícolas. Os investimentos já resultaram em mais produtividade e maior qualidade da produção agrícola local.

Com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, o deputado também assegurou investimentos para reforma e outras melhorias para as escolas estaduais, para dar mais conforto aos alunos e professores, além de contribuir para um melhor rendimento escolar.

Os eventos realizados no município, como a Cafecau, comemorações natalinas, de virada do ano, de aniversário e competições esportivas, também contam com o apoio do deputado. “Queremos sempre estar ao lado das pessoas, para que elas vivam o seu momento, com qualidade”, disse.

Segundo Cirone, o que move um município, são as pessoas e por isso sua grande preocupação é sempre a de dar melhor qualidade de vida à população, boas condições de estudo e de prática de esporte as crianças e jovens. Ele se referiu também a miscigenação existente em Cacoal e ao acolhimento que há entre as pessoas. “Investir em obras é muito importante, mas não podemos deixar de cuidar das pessoas”, afirmou.