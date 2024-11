IFRO organiza 4ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária com programação diversificada e gratuita

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, promove a 4ª Semavet (Semana Acadêmica de Medicina Veterinária), que será realizada entre os dias 27 a 29 de Novembro. O evento contará com entrada gratuita e é destinado a estudantes, profissionais da área e ao público em geral.

A programação inclui palestras e minicursos práticos, com vagas limitadas, abordando temas relevantes para a área. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site: www.even3.com.br/semavet-ifro2024.

A organização é a cargo da Coordenação do Curso de Medicina Veterinária e do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária (CAMV). A coordenadora do curso, Ana Cláudia Guiraud, ressaltou os benefícios do evento para os alunos: “é uma maneira do aluno se aperfeiçoar em determinadas áreas, que tem mais afinidades. Além disso, fazer o networking, conhecendo novos profissionais em diversas áreas de atuação”. A coordenadora ainda completa parabenizando a atuação do Centro Acadêmico: “Esse evento foi 100% organizado pelo Centro Acadêmico. Fico muito feliz pela dedicação e comprometimento dos integrantes”, completou.

A 4ª Semavet será realizada em um formato diferente, com uma maior oferta de minicursos, voltados para ampliar o conhecimento dos estudantes e atender às suas necessidades. Além disso, o evento promoverá a integração de conceitos multidisciplinares, enriquecendo a formação acadêmica e proporcionando aos participantes uma atuação mais comprometida no mercado.