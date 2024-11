Mais de 3.500 animais foram imunizados contra a raiva no último sábado em Jaru

A Prefeitura de Jaru realizou no último sábado (23), a campanha anual de imunização contra a raiva animal na zona urbana do município. A ação aconteceu em 23 pontos distribuídos em todos os bairros da cidade e contou com a colaboração de servidores municipais e acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Rondônia, Campus Jaru.

Segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, responsável por coordenar a atividade, mais de 3.600 animais foram vacinados, sendo 3.130 cães e 531 gatos.

De acordo com a secretária executiva da Semusa, Tatiane de Almeida Domingues, a mobilização para controle e erradicação da raiva continua.

Os tutores de animais, que por algum motivo ainda não levaram o pet para vacinar, ao longo desta semana podem realizar o cadastro solicitando a vacina por meio do telefone 3521-2119 (Whatsapp).

Os novos locais para imunização serão divulgados a partir da próxima segunda-feira (02).

Já na zona rural, a campanha acontece ao longo de todo o ano de casa em casa e com isso mais de 10.500 animais já foram vacinados.