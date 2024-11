Semma dá início ao projeto de arborização urbana em Vilhena

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) iniciou, na última semana, a execução do projeto de arborização urbana de Vilhena. Nesta primeira etapa, foram plantadas cerca de 115 mudas das espécies resedá, quaresmeira e jacarandá, nas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes, Jô Sato, Melvin Jones e Presidente Nasser.

Atualmente, o projeto, que foi idealizado pela Semma e desenvolvido com o apoio do setor de arquitetura da Secretaria Municipal de Terras (Semter), contou também com a parceria da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran), que avaliou e mitigou as possíveis riscos à circulação de veículos e pedestres.

Para garantir o sucesso da ação, foi contratada uma empresa terceirizada, responsável pelos cuidados pós-plantio, como rega e manejo, garantindo que as mudas não sejam perdidas durante o processo de adaptação. A segunda etapa do projeto também já está planejada e ocorrerá na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), ampliando os benefícios da arborização para outras áreas da cidade.

A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida da população por meio do plantio, manejo e conservação de árvores em áreas urbanas, trazendo benefícios ambientais, estéticos, sociais e econômicos para Vilhena.