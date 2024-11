Jean Mendonça destaca parceria com o governador Coronel Marcos no aniversário de 47 Anos de Pimenta Bueno

A união de esforços entre o deputado Jean Mendonça e o governador Marcos Rocha tem gerado um impacto significativo no desenvolvimento do município de Pimenta Bueno, por meio de diversas iniciativas voltadas para a infraestrutura e o bem-estar da população. Entre os principais projetos, destaca-se um expressivo volume de obras de pavimentação em ruas e avenidas, que visa melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos pimentenses.

Além das melhorias na infraestrutura viária, com a construção de pontes de concreto na área rural e a manutenção das rodovias estaduais através do trabalho do DER, a parceria entre o deputado Jean Mendonça e o governador Coronel Marcos Rocha tem assegurado investimentos em vários bairros de Pimenta Bueno. A exemplo da construção do Complexo Esportivo do Brejão, localizado no bairro Nova Pimenta, uma estrutura que oferece à comunidade um espaço para a prática de esportes e atividades físicas. As reformas em escolas também estão entre as prioridades, garantindo um ambiente mais adequado para a educação das crianças e jovens da cidade.

Os investimentos na saúde foram outro pilar importante dessa parceria, com o propósito de fortalecer os serviços prestados à população e promover um atendimento de qualidade. Foi realizado o mutirão de cirurgias eletivas que zerou a fila de espera dos pacientes. Com essas ações, Jean Mendonça e o governador Marcos Rocha reafirmam seu compromisso com o progresso e o futuro de Pimenta Bueno, assegurando o desenvolvimento local e contribuindo para o bem-estar da comunidade.

O deputado Jean Mendonça expressou sua gratidão pela parceria de trabalho com o governador Coronel Marcos Rocha e todos os seus secretários pela liberação de recursos destinados a atender às necessidades da população de Pimenta Bueno. "A expectativa é que, com essa parceria, Pimenta Bueno continue avançando no processo de desenvolvimento sustentável, beneficiando todos os pimentenses", assegurou.