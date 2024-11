Governo de Rondônia entrega à população nova estrutura do Detran-RO em Nova União

Com investimentos de R$ 726.305,89 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), o governo de Rondônia realizou a entrega da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Nova União, na sexta-feira (22), através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A unidade, totalmente reformada, chega com melhorias no atendimento à população e facilita o acesso aos serviços oferecidos pelo Departamento. Autoridades locais e população prestigiaram a solenidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a unidade proporciona melhorias para os servidores e população. Os investimentos visam geram conforto e bem-estar a todos que forem à Ciretran, sendo um ambiente agradável para quem trabalha e quem necessita dos serviços.

Moradora de Nova União, a professora Anete Ribeiro, destacou o conforto da Ciretran. “Como usuária do sistema, só tenho a agradecer a agilidade dos serviços oferecidos. Sei que podemos resolver muitas coisas por meio do site da Autarquia, mas com o conforto que a unidade do Detran agora oferta, também me sentirei a vontade de vir solucionar pessoalmente.”

Cerimônia de entrega da reforma da Ciretran de Nova União aconteceu na sexta-feira (22)

O chefe da Ciretran de Nova União, Francisco Chagas, expressou a satisfação com a recente reforma do órgão e evidenciou os benefícios, tanto para servidores quanto aos usuários do sistema do Detran-RO. “Nossa cidade, embora pequena, é bonita. E essa obra é um destaque, com uma estrutura bem organizada que traz comodidade para todos.”

Sandro Rocha, diretor-geral do Detran-RO, enfatizou que o objetivo dos investimentos do governo é proporcionar aos servidores melhores condições de trabalho para que possam atender melhor o público. “Servidores satisfeitos trabalham com mais entusiasmo. Queremos um Detran ainda mais produtivo, que atenda bem à população.”

A unidade do Detran-RO no município recebeu:

Reforma no valor de R$ 508.982,12 (quinhentos e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos);

Centrais de ar no valor de R$ 43.919,07 (quarenta e três mil, novecentos e dezenove reais e sete centavos);

Computadores: R$ 18.122,70 (dezoito mil, cento e vinte e dois reais, e setenta centavos);

Eletrodomésticos: R$ 6.782 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais);

Veículo: R$ 148.500 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais).

UNIDADES ENTREGUES

Na última semana, também foram entregues as Ciretrans nos municípios de Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Governador Jorge Teixeira, Alto Alegre dos Parecis e Alta Floresta d’Oeste. Ao todo, foram aproximadamente R$ 10 milhões investidos nas obras de reforma e construção das unidades.

As unidades passaram por obras de reforma e melhorias em toda a estrutura, com diversos serviços realizados. Além disso, a cidade de Alta Floresta d’Oeste recebeu uma nova Ciretran formada por um complexo, contendo além da estrutura de atendimento, auditório, pista de teste para todas as categorias, e pátio para guarda de veículos apreendidos.