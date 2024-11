Ordem de serviço que vai beneficiar mais de 400 famílias rurais em Ji-Paraná é assinada

Em mais um passo para promover o desenvolvimento rural no estado, o governo de Rondônia assinou a ordem de serviço (OS) para o georreferenciamento da área do Aeroporto de Ji-Paraná, no sábado (23). A ação aconteceu por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e vai beneficiar mais de 400 famílias de pequenos produtores rurais com a regularização fundiária gratuita.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a regularização fundiária rural é uma ferramenta poderosa para fomentar o desenvolvimento socioeconômico no estado. Além de garantir o acesso a crédito e melhorias produtivas, promove justiça social ao reconhecer o direito de famílias que há décadas trabalham para sustentar o campo e movimentar a economia rondoniense. O trabalho conjunto entre o governo de Rondônia e o Incra reafirma o empenho da gestão com o crescimento sustentável e a valorização do homem do campo.

O secretário da Sepat, David Inácio, ressaltou o impacto da ação na economia local e estadual, destacando que a iniciativa faz parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o estado e o Incra, que tem possibilitado levar segurança jurídica e dignidade às famílias rurais. “A regularização fundiária é um instrumento essencial para o desenvolvimento do setor produtivo e para melhorar a qualidade de vida de quem vive no campo.”

A equipe de georreferenciamento da Sepat vistoriou toda a área do Setor Aeroporto de Ji-Paraná

O superintendente do Incra, Luís Flávio Carvalho Ribeiro, disse que a entrega do título de propriedade representa mais do que um documento: é a garantia de que o produtor é dono de fato e de direito da terra que ocupa. “Com o título em mãos, os produtores podem buscar financiamentos para investir em melhorias, aumentar a produtividade e gerar renda para suas famílias e para o estado.”

A área em questão possui 1.499,7372 hectares, conforme a coordenadora de Georreferenciamento da Sepat, Ângela Ferreira da Silva. Registrada na Matrícula 4.610 destinada ao Aeroporto de Ji-Paraná, de propriedade da União desde 1978, parte da área é utilizada pela Aeronáutica, sendo área do aeroporto do município, enquanto o restante foi ocupado por pequenos produtores.

O georreferenciamento, conduzido por técnicos da Sepat, terá início em 2 de dezembro, e representa o primeiro passo para regularizar a ocupação, garantindo segurança jurídica e direitos aos moradores.

ENTREGA DOS TÍTULOS

O diretor Nacional de Governança do Incra de Brasília, João Pedro Gonçalves da Costa, frisou que a previsão de entrega dos títulos é para o mês de abril de 2025, e enfatizou a celeridade dos trabalhos, que serão realizados pela equipe de georreferenciamento da Sepat.

Para famílias como a de Ilda Matheus dos Santos, que ocupa a área há mais de 20 anos, a regularização é a realização de um sonho. “Sempre esperei por esse momento. Agora, poderei investir com tranquilidade e melhorar a vida da minha família”, disse emocionada. Gilvan Mendes de Souza, que nasceu na área, compartilhou do entusiasmo e destacou o impacto positivo para a comunidade local.