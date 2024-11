Em atendimento ao MPRO, Prefeitura de Campo Novo cancela concurso público

Em atendimento ao Ministério Público de Rondônia (MPRO), a Prefeitura de Campo Novo de Rondônia cancelou o concurso público que dava provimento a diversos cargos no âmbito da Administração daquele Município. O MP recomendou a medida no início de novembro, após o recebimento de denúncias de eventuais irregularidades no certame.