Saúde de Ji-Paraná recebe novos e modernos equipamentos

A excelência no atendimento do sistema de saúde é missão precípua da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que investiu mais de R$ 1 milhão na aquisição de novos equipamentos. Gargalos antigos, que comprometiam a qualidade das consultas e a realização de exames e cirurgias, foram superados gradativamente por esta gestão, que priorizou a contratação de novas especialidades, reforma na estrutura física do prédio, inauguração de novos espaços, aquisição de equipamentos e contratação de técnicos e enfermeiros.

Esses fatores refletiram diretamente na qualidade do atendimento no Hospital Municipal Claudionor Couto Roriz, que atende mais de 20 mil pacientes de 17 municípios na região central do Estado. Com a chegada de novos equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Municipal, a Prefeitura, que pauta suas ações com ênfase na austeridade econômica e eficiência administrativa, reforça seu compromisso em garantir um atendimento digno e humanizado para toda a população.

“Se olharmos para o passado, é notório o quanto avançamos e melhoramos a saúde pública em Ji-Paraná. Há quatro anos, tínhamos, nesta unidade, somente um equipamento de raio X, que mal funcionava. Hoje é bem diferente: temos ressonância, tomografia, endoscopia, mamografia, raio X digital, camas elétricas, exames laboratoriais e especialidades que nem na rede privada você encontra. Tenho orgulho de entregar uma saúde à altura do que nossa população merece”, ressaltou Isaú Fonseca, prefeito de Ji-Paraná.

Entre as aquisições estão duas máquinas autoclaves de última geração, com capacidade de 250 litros cada, destinadas ao centro cirúrgico do hospital. Esses equipamentos são fundamentais para o processo de esterilização de materiais e utensílios médicos, garantindo a eliminação de microrganismos, como vírus, bactérias e fungos, com um nível de segurança indispensável para a saúde pública.

Além das autoclaves, foram entregues na manhã desta quinta-feira (21) outros materiais essenciais, como 75 poltronas reclináveis e 46 biombos, que atenderão tanto o hospital quanto a UPA.

Na semana passada, o município recebeu um gerador de energia com potência de 750 kVA, avaliado em R$ 560 mil. Este equipamento garantirá o funcionamento contínuo do hospital em casos de quedas de energia, proporcionando mais segurança para pacientes e equipe médica. A instalação será realizada pela empresa fornecedora.

De acordo com a Semusa, mais de R$ 1 milhão foram investidos na compra dos novos equipamentos, que visam melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde e oferecer maior segurança e qualidade nos atendimentos à população de Ji-Paraná.