Obras no Hospital de Guajará-Mirim avançam e chegam aos 92%

As obras no Hospital Regional de Guajará-Mirim avançam e estão 92% concluídas. Estão sendo executados os serviços nos sistemas hidrossanitários, elétricos, lógicos, de gases medicinais, térmicos e de combate a incêndios. Também está em fase de finalização a execução dos sumidouros, o que garantirá a disposição final do esgoto tratado do hospital. Estão sendo instaladas ainda, esquadrias de alumínio, e fabricados e instalados os móveis em algumas recepções, além de outros serviços de acabamento interno, como colocação de piso vinílico, aplicação de forro, instalação de luminárias e tomadas, colocação de bancadas de inox, louças, metais e acessórios.

O novo Hospital Regional terá uma área total de 4.674 metros quadrados, com 50 leitos para adultos e 12 leitos pediátricos. A unidade ainda contará com dois consultórios, três salas para parto normal e duas salas para cirurgias e atendimentos de emergência.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou acerca dos avanços da obra. “O relatório da obra aponta que 92% do projeto relacionado ao hospital já foi concluído, e isso nos deixa muito próximos de um grande passo para a saúde pública do estado. Este é mais um compromisso que assumimos com a população e estamos cumprindo.”

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, enfatizou que, “os avanços trazem grande satisfação para todos, que podem acompanhar os resultados. Além de melhorar os atendimentos em Guajará-Mirim, outro ponto relevante é que o hospital vai trazer mais dignidade à população.”