Manutenção e recuperação da RO-135 entre os distritos de Porto Rolim do Guaporé e Izidolândia são iniciadas

Os serviços de manutenção e recuperação da RO-135, entre os distritos de Porto Rolim do Guaporé e Izidolândia, no município de Alta Floresta d’Oeste, foram iniciados nesta semana pelo governo de Rondônia. A equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está executando os trabalhos na região.

Responsável pelas intervenções na via, o residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira explicou que, os 63 quilômetros de estrada primária (não pavimentada) da RO-135 estão recebendo serviços de limpeza lateral, construção de descidas d’água, patrolamento (reconformação da plataforma) e recomposição do revestimento primário (cascalhamento). “São ações importantes que asseguram o direito de ir e vir do cidadão. A Rodovia é utilizada por moradores e, principalmente, pelos amantes da pesca, produtores rurais e pecuaristas.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que, as ações fazem parte de um planejamento anual para garantir a trafegabilidade das rodovias, essenciais para o desenvolvimento econômico do estado. “Estamos trabalhando na manutenção das rodovias estaduais primárias (não pavimentadas) e os serviços são essenciais para o progresso do estado.”

O morador de Vilhena, João da Silva, em visita a Porto Rolim do Guaporé, relatou que nunca havia visto um serviço de tamanha eficiência. “O DER está realizando um trabalho de excelência. Estão removendo o mato das margens da via, construindo saídas d’água, patrolando e cascalhando. A estrada está se transformando em um verdadeiro ‘tapete’, ou seja, está ficando excelente para dirigir, o que reduz consideravelmente o tempo de viagem”, disse.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que, “o DER-RO tem como missão garantir a trafegabilidade das estradas para o escoamento da produção do agronegócio, mas a RO-135 possui um fator a mais: o turismo predomina na região, especialmente no distrito de Porto Rolim do Guaporé, que é frequentado por amantes da pesca de todo o estado, do Brasil e até do exterior. O Departamento é responsável por mais de 4.500 quilômetros de estradas primárias e por mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas.”