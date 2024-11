Prefeito e secretários de Rolim de Moura se reúnem com técnicos do Tribunal de Contas para orientações na transição de governo

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, acompanhado por secretários municipais, participou de uma visita técnica promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Rolim de Moura (Acirm). O evento teve como objetivo orientar os gestores municipais e a equipe de transição sobre boas práticas e medidas necessárias para uma administração pública eficiente e transparente.

O TCE esteve representado por João Vitor Costa Rodrigues, Servidor da Secretaria de Processamento e Julgamento, Jonathan de Paula Santos e Pedro Bentes Bernardo, Auditores de controle externo – Secretaria-Geral de Controle Externo.

Durante a reunião, foram abordados temas como as obrigações constitucionais que os novos gestores devem observar ao assumirem o cargo, as recomendações para garantir uma transição de governo eficiente e transparente, e os desafios relacionados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com orientações sobre as ações necessárias para assegurar sua sustentabilidade.

O TCE também apresentou os resultados de levantamentos e programas conduzidos pelo órgão, ressaltando a importância de manter os programas educacionais em funcionamento, assegurando a continuidade dos bons resultados alcançados no município.

O prefeito Aldo Júlio destacou a relevância da iniciativa, afirmando que, mesmo em uma transição técnica, reuniões como essa são essenciais para garantir um governo alinhado às normas e compromissos legais.

“Reuniões como esta são fundamentais para esclarecer dúvidas e orientar as prefeituras neste período de transição. Rolim de Moura, assim como outras prefeituras rondonienses, participa tecnicamente deste processo, já que há uma mudança de gestão. Estamos comprometidos em realizar tudo dentro da lei, prezando pela transparência e pelo compromisso com a legislação, sempre visando a melhor gestão para a nossa população”, afirmou o prefeito.

A visita técnica reforça o papel do Tribunal de Contas como órgão de controle e orientação, contribuindo para fortalecer a gestão pública municipal e promover um ambiente administrativo que priorize eficiência e transparência.