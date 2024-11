Abertas inscrições para o 4ª Fórum de Inovação que acontece de 4 a 6 de dezembro em Porto Velho

De 4 a 6 de dezembro acontece o IV Fórum de Inovação, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na Capital. Essa é mais uma iniciativa da prefeitura, no âmbito da inovação, por meio da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH). As inscrições estão abertas, de forma gratuita pelo site da Agência, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/iv-forum-de-inovacao-de-porto-velho/2723669.

O evento, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, na gestão Hildon Chaves, acontece a cada dois e tem como objetivo promover a troca de ideias e o desenvolvimento de soluções inovadoras para áreas estratégicas como Govtech, Smart City, Desenvolvimento Sustentável e Acesso a Mercados para Negócios Inovadores com a participação de especialistas, empresas e representantes governamentais.

O fórum é voltado para servidores públicos e gestores do município, empreendedores e empresários, investidores, representantes de órgãos de representatividade sociais ligadas aos setores produtivos, acadêmicos, professores, pesquisadores, atores do ecossistema local de inovação, bem como instituições de apoio e financiamento, instituições de ensino superior e pesquisa, sociedade em geral e demais atores promotores de desenvolvimento de inovação municipal.

De acordo com o presidente da Agência de Desenvolvimento, Leandro Dill, a realização do Fórum reforça a posição da Capital como referência em inovação da região Norte. “O mercado inova constantemente e avança, mas, se a gestão pública — seja municipal ou estadual — não acompanhar esse ritmo, não conseguirá interagir com os demais atores envolvidos. Por isso, é fundamental que a prefeitura discuta como a inovação pode transformar o setor público, aprimorando nossos processos e facilitando o acesso aos serviços,” explicou Dill.

O Fórum irá enfatizar fortemente a inovação no setor público, abordando também a criação de políticas públicas de inovação, como as leis de inovação. “Infelizmente, nosso estado ainda não possui uma lei de inovação estabelecida. Porto Velho tem trabalhado para reduzir essa lacuna e, com uma política de incentivos, melhorar o ambiente de negócios e promover o surgimento de empresas de base tecnológica,” concluiu o presidente da ADPVH.