Mãe e filha se casam no mesmo dia em cerimônia da Justiça Rápida Itinerante

Mãe e filha realizaram um sonho no mesmo dia: Andréia dos Santos Barbosa, de 36 anos e Kelly Cristiny Barbosa, de 18, disseram sim aos companheiros Gilvan Amaral da Silva, de 40 anos e Mateus Froes Barbosa, 22, no último sábado, 16 de novembro, durante o casamento comunitário realizado pela Justiça Rápida Itinerante em Ouro Preto do Oeste.

A felicidade compartilhada com familiares e amigos começou semanas antes da festa. “Uma prima me falou sobre a Justiça Rápida e eu comentei com a minha filha porque ela já estava com a intenção de casar. Então ele [Gilvan] ouviu e me fez a pergunta: “e você quer casar comigo?”. Eu disse sim na hora. Então estamos juntos aqui”, explicou Andréia.

Sorrindo, a filha Kelly disse que realizar um sonho junto com a mãe tornou a data ainda mais especial. “É lindo! Escolhemos nossos vestidos, ela fez minhas unhas, cada uma foi fazendo sua maquiagem e cabelo, a preparação também foi especial”, lembrou.

Gilvan e Andréia estão juntos há 21 anos, segundo ele, a noite foi uma oportunidade de firmar mais uma vez, oficialmente, o compromisso. “É uma emoção muito grande porque, ao mesmo tempo que estamos casando a nossa filha com o companheiro dela, também estamos realizando um outro sonho nosso”, comentou.

O casamento comunitário faz parte da gama de serviços oferecidos pela operação Justiça Rápida Itinerante. O projeto é organizado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Rondônia, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e apoio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Na mesma cerimônia que uniu Andréia e Gilvan, Kelly e Mateus, outros 35 casais de Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Nova União e Ouro Preto do Oeste foram atendidos. Totalizando 414 certidões de casamento entregues gratuitamente pelo Poder Judiciário de Rondônia durante as 14 edições de casamentos comunitários realizados no ano de 2024.

Os casamentos foram celebrados pelo juiz da 2ª Vara Civel de Ouro Preto, João Valério, que ressaltou como o TJRO leva segurança jurídica à população em um espaço cheio de cuidado e afeto. “Estou emocionado de participar desse casamento comunitário e fazer parte da história desses 37 casais que selam suas uniões”, disse.

Também prestigiaram a cerimônia o ministro religioso Frantiesko de Souza Lourenço, e Flaviane Liberato Ferreira e Maria Celeste Hoffmann Teixeira representantes da Faculdade Uneouro, espaço em que os casamentos foram realizados.