Gincana “Segue a Urna” incentiva cidadania e premia jovens em Cacoal

Em outubro, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, por intermédio da 11ª Zona Eleitoral, promoveu a Gincana “Segue a Urna” para incentivar a participação de estudantes do ensino médio nas eleições. As atividades foram realizadas de forma presencial e com postagens nas redes sociais.

A gincana faz parte do projeto Patrulha Eleitoral e premiou três alunos da Escola Estadual Cora Coralina, em Cacoal, Rondônia, com um celular para cada vencedor. A cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para dezembro. Os ganhadores foram:

1º lugar: Karen Ângelo Pinheiro - Conheça e Baixe o E-Título

2º lugar: Rayra Iasmyn - Carga e Lacração da Urna

3º lugar: Gabriel da Silva Conceição - Será que Você Realmente Conhece a Urna Eletrônica?

Importância do Projeto "Segue a Urna"

O projeto "Segue a Urna" é importante porque ajuda os jovens a entenderem melhor o processo eleitoral e conscientiza sobre a importância do voto. Ao acompanhar de perto as etapas das eleições, os estudantes aprendem, na prática, sobre cidadania e democracia.

A gincana também estimula a inclusão, já que os vídeos precisam ser acessíveis para pessoas com deficiência, garantindo que todos possam aprender e participar. Além disso, os alunos desenvolvem habilidades como criatividade e comunicação, o que pode fazer a diferença em suas futuras participações nas eleições.

O nome "Segue a Urna" foi escolhido porque os alunos acompanham o caminho das urnas eletrônicas, desde a preparação até o momento em que elas estão prontas para receber os votos nas seções eleitorais.