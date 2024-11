Abertas as inscrições para ll Seminário do Serviço de Acolhimento Familiar

As inscrições para o II Seminário do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), que ocorrerá nos dias 26 e 27, com palestras, oficinas e painéis, podem ser feitas até o dia 24 através do site https://www.even3.com.br/ii- seminario-do-servico-de- acolhimento-familiar-de-ji- parana-508939/ . O evento acontecerá no auditório Leila Barreiros, em Ji-Paraná, e está sendo organizado pela Prefeitura, por meio do SAF da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), com apoio do Programa Amigo de Valor. A inscrição é gratuita e a expectativa é de participação de 200 pessoas.

“O seminário tem a finalidade de consolidar o importante trabalho que está sendo desenvolvido no município e apresentar os desafios, avanços e possibilidades atuais do serviço. Nestes dias, abordaremos questões que abrangem desde a implementação até as estratégias para assegurar a sustentabilidade do SAF, com foco na continuidade e na eficácia na promoção do direito à convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes”, informou a secretária da Semasf, Mirian Madalon.

A abertura oficial do evento, que tem como tema Avanços, Possibilidades e Desafios do Acolhimento Familiar, será no dia 26 deste mês, às 19 horas. Em seguida, acontecerá a palestra magna “Reordenamento da Alta Complexidade de Ji-Paraná”, ministrada pelo consultor técnico do Programa Amigo de Valor, psicólogo João Valério Alves Neto.

No dia 27, a programação começará às 8h30, com o painel “Avanços, Desafios e Possibilidades do Acolhimento Familiar: Implantação do SAF em Ji-Paraná”, ministrado pelo consultor técnico do Programa Amigo de Valor, psicólogo João Valério Alves Neto. O painel terá como convidados o juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Ji-Paraná, Leonardo Leite Mattos e Souza; a promotora de Justiça, Marcília Ferreira de Cunha e Castro; e a equipe técnica da Semasf.

Na parte da tarde, a partir das 14 horas, serão realizadas oficinas sobre os temas: “Implantação do SAF em Ji-Paraná: Avanços, Desafios e Possibilidades”, “Implementação do SAF via Fundo da Infância e Adolescência (FIA)” e “E do lado de lá? Rede, Acolhidos e Família”.

“Convidamos todos para participar deste importante evento, que tem o intuito de sensibilizar a sociedade para o acolhimento familiar de uma criança ou adolescente que, por algum motivo, tenha sido retirado do seio familiar por ordem judicial, oferecendo os cuidados necessários para o seu desenvolvimento físico, psíquico e emocional, além de garantir o direito ao convívio familiar e comunitário”, finalizou a coordenadora do SAF, Margarete Porto.