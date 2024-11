Recuperação da Rodovia-490 impulsiona economia local e o turismo na região da Zona da Mata

O governo de Rondônia concluiu no sábado (16), a recuperação e manutenção dos 88 quilômetros da Rodovia RO-490 (Linha P-40), que interliga as rodovias RO-135 e RO-370, conectando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de facilitar o acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, no distrito de Alta Floresta d’Oeste. Os trabalhos foram executados pela 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Rolim de Moura.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-490 é uma ramificação importante para o progresso do estado. “Além de abrigar diversas propriedades rurais, com produção de grãos e pecuária, a rodovia interliga importantes distritos aos municípios da região da Zona da Mata. A estrada também é utilizada por pescadores de todo o estado, do Brasil e exterior”, destacou.

O chefe da 5ª Residência Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, explica que, os 88 quilômetros de extensão da RO-490, trecho primário (não pavimentado) receberam serviços de limpeza das margens da estrada, patrolamento (reconformação da plataforma), desobstrução de saídas de água e encascalhamento de pontos críticos. “Esse é um serviço histórico realizado na via. As intervenções visam garantir o escoamento da produção do agronegócio e fomentar o turismo na região”, enfatizou.

PLANEJAMENTO

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, as ações fazem parte do cronograma do planejamento anual de trabalho do órgão. “As 15 residências regionais do DER são responsáveis por mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias. Um ano antes, as equipes técnicas realizam todo o levantamento necessário para intervenção nas rodovias. O Departamento conta, ainda, com seis usinas de asfalto responsáveis pela manutenção e conservação de mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, além de executar obras de pavimentação nova nas rodovias e nos perímetros urbanos dos municípios rondonienses”, explicou.

RECONHECIMENTO

Para a agricultora Maria Izabel, a qualidade dos serviços realizados pelo governo de Rondônia na Linha P-40 é impressionante. “Utilizo diariamente essa estrada e nunca vi um serviço tão bem feito como o que está sendo realizado neste ano. Parabéns a toda a equipe envolvida nos trabalhos”, evidenciou.