Proteção ao meio ambiente e trabalhadores rurais é tema de “MP em Debate Acadêmico” no Ifro de Colorado do Oeste

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Promotor de Justiça Bruno Ribeiro de Almeida, ministrou a palestra “Defesa do Meio Ambiente e dos Trabalhadores Rurais em casos de deriva de agrotóxico”, no Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, na última quarta-feira (13/11). O evento faz parte do projeto “MP em Debate Acadêmico”.