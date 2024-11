Acender das luzes do Natal de Luz reúne rolimourenses na Praça Durvalino de Oliveira

A noite do último sábado,16, marcou o início do Natal de Luz de Rolim de Moura, enchendo a Praça Durvalino de Oliveira de brilho, encanto e espírito natalino. O evento, que reuniu centenas de famílias, foi um espetáculo de cores e celebração, com o acender das luzes natalinas e uma programação especial que encantou crianças e adultos.

A cerimônia de abertura aconteceu nas escadarias do Teatro Municipal, com apresentações que abrilhantaram ainda mais a noite. As alunas do Studio Glenda Silva emocionaram o público com suas coreografias de ballet.

O momento mais esperado foi o acender das luzes que transformou a praça em um verdadeiro cartão postal natalino, seguido da chegada triunfal do Papai Noel. Como já é tradição, ele chegou no caminhão do Corpo de Bombeiros, recebendo aplausos e olhares brilhantes enquanto seguia até sua casa na praça, onde ficará para receber crianças e famílias para fotos durante os fins de semana de novembro, dezembro e até o Dia de Reis, em 6 de janeiro.

Durante sua fala, a secretária de Planejamento e responsável pela organização do Natal de Luz, Kelly Naahmara Jorge , destacou a importância da participação de todos para o sucesso do evento.”Gostaria de agradecer à população que veio prestigiar essa noite mágica, ao prefeito Aldo Júlio pela confiança na missão, aos servidores municipais e voluntários que contribuiram na organização e montagem e a todas as empresas e empresários parceiros que ajudaram na preparação dos enfeites para que tudo ficasse lindo como está. Ver o brilho nos olhos das crianças e das famílias nos motiva a fazer cada vez mais e melhor.”

O prefeito Aldo Júlio também enfatizou o valor especial do Natal para a comunidade.”O fim de ano é um momento único, especial, que nos aproxima das nossas famílias e nos faz confraternizar e viver momentos maravilhosos. Nós, como prefeitura, temos a missão de proporcionar esse lazer para nossa população. O Natal de Luz é uma tradição que precisamos manter viva e, mais do que isso, fazê-la brilhar ainda mais. A Praça Durvalino de Oliveira recebe visitantes de toda a região e é um lugar propício para passar momentos incríveis com a família e os amigos.”

Com milhares de luzes, enfeites natalinos e a presença do Papai Noel, a praça estará aberta para visitação até o início de janeiro, proporcionando um espaço de confraternização e celebração do espírito natalino. Todas as informações do Natal de Luz de Rolim de Moura podem ser acompanhadas no @nataldeluz_rolimdemoura