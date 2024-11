Semfaz anuncia penúltimo sorteio do programa Minha Nota Tem Valor para a próxima semana

Com o objetivo de promover a cidadania fiscal e estimular a consciência tributária, a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) realizará, no dia 18 de novembro, mais um sorteio da 4ª edição do Programa Minha Nota Tem Valor. A ação premiará os contribuintes sorteados com uma TV de 55 polegadas e um smartphone.

A busca iniciativa fortalecer o compromisso do município com a educação fiscal e incentivar os cidadãos a solicitar o CPF nas notas fiscais de serviço, promovendo sua participação ativa no processo de arrecadação. Além do sorteio que ocorrerá na próxima semana, a Semfaz entregará, no dia 9 de dezembro, uma premiação em dinheiro, com valores de 50, 20 e 10 mil reais. Ao todo, cerca de 120 mil reais serão distribuídos em prêmios para a população.

Para concorrer é simples: os interessados ​​devem solicitar uma nota fiscal de serviço nos estabelecimentos locais e incluir o nome e o número do CPF. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp da Semfaz, no número (69) 3919-7011.