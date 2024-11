Estudantes que farão prova do Enem terão transporte coletivo gratuito em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, como tem feito nos anos anteriores, vai disponibilizar transporte coletivo gratuito para os estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 3 e 10 de novembro. A medida tem o objetivo de facilitar o deslocamento dos alunos até os locais de prova.

O benefício será válido para os horários entre 9h e 20h, nos dois domingos programados para a realização das provas. Para garantir o acesso aos ônibus, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) vai aumentar a frota de veículos e a isenção se aplica ao transporte público regular e será válida para o deslocamento de ida e volta aos locais de prova.

Para ter direito à gratuidade, o estudante deverá apresentar o cartão de inscrição do Enem, local de prova e documento de identificação. Vale salientar que a isenção da tarifa também se estende aos acompanhantes de candidatos que sejam pessoas com deficiência ou apresentem doenças limitadoras de mobilidade, mediante comprovação de necessidade de assistência.

De acordo com a diretora de Transportes da Semtran, Adriana Rosa, “estamos seguindo a Lei Municipal nº 2.996 de dezembro de 2022, que garante a isenção do pagamento da tarifa no transporte público para os candidatos do Enem. É comprovado que as pessoas realmente utilizam o transporte público, especialmente aqueles que mais precisam, que não têm outro meio de locomoção, e é por isso que reforçamos a frota e garantimos a gratuidade”.