Mariana Carvalho vence debate e caminha para vitória neste domingo

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho (União Brasil) apresentou suas propostas para a capital avançar ainda mais, no debate da noite desta sexta-feira (25), na Rede Amazônica. Mostrando segurança, firmeza e domínio nos temas, a candidata mais uma vez foi a vencedora do debate. Ela aproveitou para agradecer ao grande apoio que recebeu da população, ao longo de toda a campanha.



Mariana Carvalho iniciou explicando sobre as atribuições do prefeito. “Cabe ao prefeito fazer asfalto, iluminação pública, garantir escolas e atendimento na saúde básica, por exemplo. É importante que ele saiba dialogar, para buscar melhorias para a população. A cidade melhorou e as pessoas podem avaliar como é Porto Velho agora e como era há dez anos”.

Ela disse ainda que “temos muito para fazer. Me dediquei a tudo o que acredito. E é preciso ser verdadeiro, sobre o que pode ou não fazer. Temos que ser realistas. Quero levar Porto Velho para outro patamar e estou com o apoio de muitas lideranças. Quero fazer melhor o que vai bem e melhorar o que precisa ser melhorado”.



Sobre segurança, Mariana Carvalho disse ainda que “como deputada, destinei recursos para adquirir viaturas para a Patrulha Maria da Penha. A guarda municipal será implantada, como uma prioridade de nossa gestão. Para dar mais segurança à mulher, vamos priorizar a construção da Casa da Mulher Brasileira, entre outras ações em parceria com a União e o Estado”, destacou.

Ela citou ainda a criação de convênio para que o policial militar na reserva ou no dia de folga, poder trabalhar, reforçando o policiamento até a implantação da guarda municipal e a ampliação das câmeras de monitoramento.

Economia



Em temas pré-definidos, Mariana debateu sobre economia, inicialmente. Porto Velho Digital para facilitar o acesso dos empreendedores. Fortalecer o distrito industrial, em parceria com o Governo. Vamos fortalecer o Giro Empreendedor, facilitar o acesso ao microcrédito. Retirar o corredor de ônibus da Sete de Setembro e fazer outras ações para reativar o comércio na área central.

“Como deputada, destinei mais recursos para Porto Velho. Isso ajuda na geração de emprego e na economia da nossa cidade. O desenvolvimento econômico também passa pela regularização fundiária, que iremos dar continuidade. Vamos criar o Selo PVH para os produtos locais e fortalecer a agricultura familiar. Para os distritos, vamos crias duas subprefeituras, para dar mais celeridade nas ações”, garantiu.

Saúde

“A saúde será uma prioridade em nossa gestão. Vamos ampliar a rede de saúde da família, chegando aos distritos, garantir medicamentos e exames. Vamos entregar o primeiro hospital municipal e levar uma saúde pública mais próxima da população”, destacou Mariana.

Ela disse ainda que vai ser parceira dos servidores, responsáveis diretos pelo atendimento da população.

Social

Mariana anunciou que irá fortalecer os Centros de Referência de Ação Social (CRAS), e trabalhar para oferecer microcrédito e outras ações, que ajudem a fortalecer a renda das famílias.

Mobilidade

Construir o anel viário, fazer a interligação das Estradas do Belmont e da Penal, criar os semáforos inteligentes, e outras ações para dar mais mobilidade urbana, foram propostas debatidas por Mariana. “Também construímos as seis passarelas da BR-364, que deu mais segurança para motoristas e pedestres”, acrescentou.

Crise climática

Sobre a crise climática, Mariana defendeu ampliar a Defesa Civil Municipal, ter uma atenção especial para esse tema. “Criar a Brigada de Incêndio e levar educação nas escolas sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. E vamos fortalecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, destacou.

Educação

Mariana ressaltou a parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), através do programa Alfabetiza Porto Velho, que elevou o patamar da educação da capital. “Antes, uma em cada três crianças era alfabetizada na idade correta. Agora, nove em cada dez crianças estão alfabetizadas na idade correta e queremos ampliar ainda mais”.