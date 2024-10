UPA, do 2º Distrito de Ji-Paraná, registra mais de 200 mil atendimentos em três anos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, inaugurada em 21 de dezembro de 2021, já ultrapassou a marca de 212 mil atendimentos, tornando-se uma referência importante em Ji-Paraná para urgências e emergências. Dados divulgados na última semana mostram que a unidade contabilizou um total de 212.679 atendimentos, com uma média diária de 207 atendimentos, ou 6.210 por mês.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), disponibiliza serviços 24 horas na UPA, que incluem consultas médicas, eletrocardiogramas, atendimento a traumas e acidentes de trânsito, raios-X, e exames laboratoriais. A equipe é composta por quatro médicos no turno diurno e três no noturno, além de 30 técnicos de enfermagem e 10 enfermeiros. Os enfermeiros e técnicos trabalham em escala de plantão. “Temos um quadro de mais de 110 servidores que atuam em diversos setores da unidade, o que possibilita um atendimento de excelência à população”, disse Kissila Lorrayne, diretora da UPA.

Com os atendimentos realizados na UPA. Reduzimos a demanda no Hospital Municipal Doutor Claudionor Couto Roriz, que atende 17 municípios na Região Central do Estado. “ Com todas as medidas, que foram adotadas pela atual gestão no setor de saúde, evoluímos muito na qualidade do atendimento. Hoje temos a UPA, o Samu, as UBS,s, e Pronto Socorro e o Pronto Atendimento, totalmente equipados e com profissionais, que garantem um atendimento digno e humanizado a nossa população”, ressaltou Kissila Lorrayne.