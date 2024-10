Mariana Carvalho reafirma compromisso que vai fazer concurso público para Saúde, Educação e demais setores da repartição pública

Um dos destaques mais importantes da candidata a prefeita Mariana Carvalho, pelo União Brasil, durante o Debate da SIC TV, realizado na noite do último sábado, foi o compromisso firmado de Mariana Carvalho na realização de concurso público para a Saúde, Educação e demais setores da repartição pública. “O ponto eletrônico também vai ser reavaliado, darei flexibilidade, pois entendo que um professor, por exemplo, não trabalha somente quando estar dentro de uma sala de aula”, disse.



Muito bem avaliada quanto a postura, firmeza e reais propostas para Porto Velho, Mariana garantiu que assim que assumir a prefeitura de Capital, a partir de janeiro do ano que vem dará andamento para o concurso público. Na área da Saúde, o concurso público também será feito, afirma Mariana Carvalho.



Como exemplo, Mariana Carvalho destacou que com a criação do Hospital Municipal, projeto já em andamento na atual administração do prefeito Hildon Chaves com recursos já enviados pela candidata ainda como deputada federal. “Será necessário a realização urgente de concurso público, para não sobrecarregar os servidores estatutários e principalmente aumentar o quadro de profissionais qualificados para maior qualidade no atendimento”, disse.