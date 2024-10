Produtores rurais assinam termo de adesão para revitalização de nascentes do Rio Pirarara, em Cacoal

Com o intuito de melhorar a oferta de água e garantir a preservação dos recursos hídricos, o governo de Rondônia lançou, na última quinta-feira (17), o projeto Recuperar em Cacoal, cujo objetivo é revitalizar 204 nascentes da micro-bacia do Rio Pirarara. A iniciativa é promovida por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e beneficia tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. Na reunião, também foram discutidas as etapas do projeto e a importância da preservação ambiental para o desenvolvimento sustentável da agricultura local.

São parceiros do projeto a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), a prefeitura de Cacoal e o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO).

Durante o evento de lançamento, os produtores rurais das Linhas 6, 7, 8 e 9, Setor 3, assinaram o Termo de Adesão e Compromisso ao projeto. Com isso, esses produtores se comprometem a participar ativamente das ações de recuperação das nascentes em suas propriedades, contribuindo diretamente para a revitalização ambiental da região.

Com a recuperação das nascentes espera-se melhorar a qualidade e a quantidade de água disponível na bacia do Rio Pirarara, contribuindo para o fortalecimento da produção agrícola e o bem-estar das comunidades que dependem desse recurso. O projeto é um passo importante na preservação dos recursos naturais de Rondônia, e reforça o compromisso do governo com a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável.

SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa tem o objetivo de garantir um futuro sustentável para a agricultura e qualidade de vida às comunidades. “Estamos dando um passo importante para a preservação dos nossos recursos hídricos e para o desenvolvimento sustentável. O projeto Recuperar fortalece a agricultura local, garantindo água para as comunidades e promovendo a conscientização sobre a importância da preservação ambiental”, ressaltou.

Segundo o coordenador de Floresta Plantada, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, o governo de Rondônia destinou por meio da Sedam, R$ 3.294.604,00 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais) ao projeto. “Esses valores já estão sendo usados na aquisição de material de isolamento, como arames, estacas, catracas e canos de policloreto de vinila, (PVC), além de horas máquinas e pedra rachão. A contrapartida do município é de R$ 246.537,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais), recurso utilizado para compra de cimento e cal, além da contratação da mão de obra”, assegurou.

MANEJO DO SOLO

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a aplicação das técnicas de manejo conservacionista do solo é fundamental para recuperação das áreas degradadas. “Nosso papel é garantir que as ações sejam implementadas de forma eficaz e que o conhecimento seja transmitido para outras pessoas, fortalecendo a cultura de preservação e recuperação ambiental em Rondônia”, pontuou.

A moradora da Linha 6 da zona rural de Cacoal, Erena Raasch Miller, parabenizou o governo do estado pelo lançamento do projeto. “Essa iniciativa é excepcional e representa uma ótima oportunidade para assegurar que nossas famílias tenham acesso à água. Espero que, com a recuperação das nascentes, possamos contar com água em abundância, o que garantirá nossa sobrevivência e valorização das propriedades,” destacou.