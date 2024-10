Instalação de tubos Armco na passagem no igarapé Pires de Sá na Linha 135 será concluída nos próximos dias

A prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) iniciou há cerca de 30 dias, uma obra de substituição da ponte de madeira por tubos Armco na Linha 135. Essa é uma das mais movimentadas da área rural de Vilhena, são pelo menos três associações na região, centenas de chacareiros.



Segundo explicou o secretário municipal de Obras, Laércio Torres, a chuva que caiu durante uma semana causou danos na obra que ainda não havia sido concluída, embora o local já estivesse liberado para tráfego dada a importância da via. “A obra completa compreende além da instalação dos tubos, o que já foi feito, aterro e concretagem da cabeça dos tubos para que a água não infiltre na fenda entre os dois tubos. No entanto, a empresa fornecedora não havia entregado o centro, por isso não terminamos o serviço tão cedo quanto gostaria”, explicou.



Conforme o secretário, em novo contato com a empresa fornecedora de concreto, ela se comprometeu a entregar o material na última sexta-feira, 17. Durante uma semana, os servidores da Secretaria de Obras trabalharam nas caixas para receber o concreto.