Prefeitura de Ji-Paraná reforça estoque de medicamentos da Farmácia Básica

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ampliou o acesso a medicamentos básicos para atender a demanda da população. A cidade disponibiliza milhares de medicamentos, visando garantir que todos os munícipes possam usufruir deste serviço de maneira acessível e eficiente.

Responsável pela distribuição desses medicamentos, a Gerência Geral de Assistência Farmacêutica (GGAF) abastece as farmácias básicas de diversos distritos, incluindo Nova Londrina e Nova Colina. Os munícipes podem acessar os medicamentos apresentando a receita médica, o cartão do SUS e um documento de identificação com foto. Em casos de tratamentos específicos, como para osteoporose e Parkinson, é exigida documentação adicional.

Em cada farmácia básica de Ji-Paraná, há mais de 150 tipos de medicamentos disponíveis, que atendem a doenças crônicas como diabetes tipo I e II, colesterol elevado, hipertensão (inclusive para gestantes), insuficiência e arritmia cardíaca, além de diversas doenças infecciosas como gripe, infecção urinária, pneumonia, viroses, intoxicação alimentar e infecções sexualmente transmissíveis. Também são disponibilizados medicamentos para algumas doenças autoimunes.

Recentemente, o município recebeu um grande estoque de medicamentos, incluindo mais de 880 mil comprimidos de Losartana (para hipertensão), mais de 580 mil comprimidos de Metformina (diabetes), mais de 360 mil comprimidos de Amitriptilina (para ansiedade e depressão) e mais de 500 mil comprimidos de Carbamazepina (para epilepsia). Também foram adquiridas milhares de fitas para testes de glicemia capilar para verificar a glicose no sangue.

É importante destacar que alguns medicamentos de alta complexidade são de responsabilidade do Governo do Estado e não são distribuídos pelas farmácias municipais. Nesses casos, as pessoas que precisam podem procurar assistência na 1ª Gerência Regional de Saúde em Ji-Paraná ou na Policlínica Oswaldo Cruz, localizada em Porto Velho.

Para mais informações, as farmácias básicas municipais estão localizadas no 1º Distrito, na Av. Marechal Rondon, 1380, e no 2º Distrito, na Av. Maringá, no Bairro Nova Brasília.