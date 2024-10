Cirone acompanha execução de obras em Cacoal

O deputado Cirone Deiró, acompanhou, durante a semana passada, os serviços de pavimentação asfáltica que estão sendo realizados na Rua Hide Sharff, no Residencial Morada do Bosque e de drenagem na Avenida Uirapuru, no Barro Jardim Eldorado, em Cacoal. As duas obras estão sendo executadas com recursos viabilizados por ele, junto ao Governo do Estado. “É uma satisfação ver que nosso trabalho está resolvendo os problemas das pessoas”, disse.

As obras de pavimentação da Hide Sharff estão avaliadas em R$ 1.343.085,18, sendo R$ 978.889,35 de repasse do Governo do Estado, por meio de emenda de Cirone Deiró e R$ R$ 364.195,83 de contrapartida da Prefeitura Municipal. O deputado assegurou também R$ 412.432,91 para obras de urbanização, acessibilidade e pista de caminhada no bairro.

Nas obras da Avenida Uirapuru estão sendo investidos quase R$ 4 milhões. Os serviços de drenagem devem solucionar problemas antigos dos moradores, relacionados a alagamentos de casas e diversos outros prejuízos.

Durante as visitas, Cirone se referiu também a disposição e empenho do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de resolver os problemas da população rondoniense. “Sou muito grato ao governador, por atender nossos pedidos”, afirmou.