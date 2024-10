Equipe de Estratégia de Saúde da Família Jardim Primavera realiza ação em comemoração ao Dia das Crianças

Na última terça-feira (15), a equipe da Estratégia de Saúde da Família Jardim Primavera, da Unidade Básica de Saúde (UBS) Carlos Mazala, em Vilhena, realizou uma ação especial de prevenção e promoção à saúde em comemoração ao Dia das Crianças, no Setor 19.

O evento ocorreu na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e reuniu profissionais de saúde, a Pastoral das Crianças e Voluntários, que se dedicaram durante a manhã e à tarde às atividades externas para o bem-estar das crianças e suas famílias.

Com a participação de dois médicos, uma nutricionista, uma técnica de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde, foram oferecidos serviços essenciais à saúde infantil, como check-ups, seleção da caderneta de vacinação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, além de orientações nutricionais . No total, 80 atendimentos foram realizados, beneficiando as crianças da região.

Além dos serviços de saúde, a iniciativa incluiu diversas atividades recreativas, como brincadeiras, pintura facial e cama metálica, acompanhadas pela distribuição de brindes e guloseimas. Para tornar o dia ainda mais especial, o evento conta com a presença do personagem Homem-Aranha, que interagiu com as crianças, garantindo sorrisos e muita animação.