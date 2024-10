Na sabatina da Sic TV, Mariana Carvalho diz que será a prefeita dos distritos

Ao ser questionada de como será sua gestão como futura prefeita de Porto Velho em se tratando dos distritos da Capital, durante a Sabatina realizada na noite de segunda-feira pela Sic TV, a candidata Mariana Carvalho, do União Brasil, disse que vai se a prefeita dos distritos.

“ É preciso de comprometimento com população de Porto Velho e os distritos fazem parte de nossa Capital. Disto estou ciente desde quando fui vereadora e deputada federal, encaminhando vários recursos investidos em maquinários, saúde, entre outras melhorias”, destacou a candidata aproveitando o momento para agradecer pela expressiva votação no primeiro turno na qual foi a mais votada em todos os distritos.



“Serei a prefeita dos distritos ouvindo aos moradores e sendo presente levando melhorias, maquinas, saúde, lazer e esporte. Temos já o programa Talentos do Futuro, Giro Empreendedor e vou criar sub-prefeituras que vão acelerar ainda mais o atendimento a regiões mais distantes”, disse determinada.

A candidata também destacou a ampliação de creches na Prefeitura e sobre o andamento do projeto de Saneamento Básico, hoje por lei de responsabilidade do Governo do Estado, mas que terá andamento com parceria entre prefeitura e governo.

SAÚDE

A saúde será prioridade para Mariana Carvalho, para tanto a candidata fez questão de rechaçar mais uma vez que o Hospital Municipal também será realidade. “Agora a nossa prioridade como prefeita é garantir que o hospital municipal vai sair do papel, pois já temos planejamento. Já coloquei uma parte do recurso, o projeto já foi feito pela Prefeitura e já tem terreno, e isso tudo vai acontecer junto com concurso público.