Vistorias na alimentação e transporte escolar são realizadas pelo governo de Rondônia em Candeias do Jamari

O governo do Rondônia, em parceria com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), realizou nos dias 8, 9 e 10 atividades de vistoria na alimentação e transporte escolar no município de Candeias do Jamari. O objetivo é garantir a segurança e qualidade dos serviços prestados aos alunos, tanto da Rede Pública Estadual de Ensino quanto nas escolas da rede municipal. A partir das inspeções, as equipes fazem um relatório que é encaminhado para o MPRO.

A ação ocorreu por meio do Grupo de Atuação Especial da Educação (Gaeduc). Conforme a nutricionista e responsável técnica da Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Maria Aucinete, foram realizadas inspeções na alimentação escolar, mediante equipe composta por nutricionistas do quadro técnico da Secretaria de Educação; da Superintendência Regional de Educação (Super); servidores da Secretaria municipal de Educação de Candeias do Jamari; Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia (Caero) e Conselho de Alimentação Escolar do Município de Candeias do Jamari.

“Foram verificadas as normas de segurança alimentar e nutricional, o modo de preparo dos alimentos, a estrutura das cozinhas e os processos de logística e armazenamento dos alimentos enviados. A partir dessas inspeções as equipes fazem um relatório que é encaminhado para o Ministério Público”, pontuou Maria Aucinete.

A partir das inspeções, as equipes fazem um relatório que é encaminhado para o MPRO

De acordo com a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, são realizadas, ainda, ações de fiscalização de rotina nos ambientes de ensino, tendo como foco a garantia do cumprimento das legislações e regulamentações sanitárias vigentes. “Estamos frequentemente as escolas e fazendo essa verificação, para garantir as boas práticas na alimentação escolar dos nossos estudantes”, destacou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem se destacado nos últimos anos pelos significativos investimentos na área da educação, com mais de R$ 2,7 bilhões investidos em ações da Seduc. “Somente nos três primeiros meses deste ano foram investimentos de mais de R$ 15,3 milhões em equipamentos, materiais didáticos e infraestrutura nas unidades educacionais. Construímos refeitórios, mobiliamos as cozinhas com todos os equipamentos necessários, e dentro dos padrões exigidos para que a comunidade escolar possa usufruir de toda qualidade possível da merenda escolar ofertada”, salientou.

Merendeira recebe orientação de boas práticas de armazenamento e manuseio de alimentos

Vistoria no transporte escolar

Os servidores integrantes da Gerência de Transporte Escolar da Seduc e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizaram vistorias nos veículos escolares da rede municipal e estadual de ensino no município. Além das inspeções, foram oferecidas orientações sobre normas de segurança no transporte escolar aos alunos beneficiados pelo programa suplementar. As atividades contaram com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação (Semed) do município.