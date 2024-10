Proampe ultrapassa a marca de R$ 10,5 milhões para manutenção dos pequenos negócios em Rolim de Moura

O município de Rolim de Moura, localizado na região da Zona da Mata, ultrapassou a marca de R$ 10,5 milhões de crédito para manutenção dos pequenos negócios, liberados por meio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe). O objetivo do programa é ajudar os empreendedores a manter os pequenos negócios em pleno funcionamento com o incremento de crédito, dando suporte financeiro para que os negócios possam passar por investimentos.

Entre as vantagens do Programa, a empreendedora aponta que, ”a taxa de juros baixa diminui a pressão para retornos rápidos, e a solicitação de crédito é desburocratizada. Seis meses de carência foram primordiais, pois as máquinas encomendadas da indústria necessitam de tempo para a entrega, e esse período foi fundamental para testar e desenvolver nossas receitas,’ ressaltou Franciana.

Com o Proampe, empreendedora de Rolim de Moura investiu em uma mini-indústria para produzir a própria matéria-prima

Rolim de Moura está entre os cinco municípios do estado que mais se destacam no aproveitamento da oportunidade que o programa oferece para evolução dos negócios. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enaltece o desempenho do município, e destaca que o Proampe foi criado para atender às necessidades dos pequenos negócios.

‘‘O programa oferece condições vantajosas para que os empreendedores possam investir na manutenção dos negócios, a fim de fortalecer a economia e promover a qualidade de vida no estado. Estamos vendo municípios, como Rolim de Moura, aproveitando essa oportunidade para prosperar. Isso é excelente para contribuir com a meta de tornar Rondônia um lugar de referência no Brasil para viver e trabalhar’’, salientou Marcos Rocha.

GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves acrescentou que, o programa tem sido essencial para os negócios manterem as portas abertas, gerando empregos e renda, e tem transformado a economia dos municípios. ‘‘Além do crédito, o empreendedor recebe capacitação e assistência técnica para fazer bom uso do recurso, a fim de que gere o retorno financeiro esperado.’’

CONDIÇÕES

De acordo com a Sedec, responsável pela execução do programa, o crédito oferecido é de R$ 300 até R$ 100 mil; com a taxa de juros calculada pela Selic + 0,5% ao mês, uma das menores do mercado financeiro. As condições para pagamento são vantajosas para os empreendedores. O prazo de pagamento é de até 36 vezes, podendo solicitar carência de até 6 meses. Além disso, o Proampe possui linhas de crédito especiais para o público feminino e para os produtores rurais.

LINHAS ESPECIAIS

No Proampe Delas, há a liberação de microcrédito de até 5 mil, com prazo de carência de até 12 meses, com taxa de juros de apenas 0,5% ao mês. O Proampe Agro oferece condições especiais que podem ser feitas em seis parcelas semestrais ou em três parcelas anuais, com linhas de crédito de até R$ 100 mil, a uma taxa de juros de 0,5% a.m.+ Selic, e prazo de pagamento em até 36 meses.

A sala do Proampe fica no prédio da Prefeitura de Rolim de Moura

Mais de R$ 154 milhões de microcrédito foram aprovados por meio do Programa em todo o estado, com destaque para os municípios de Cacoal (+ de R$ 38 milhões), Pimenta Bueno (+ de R$ 14 milhões); Ji-Paraná (+R$ 13 milhões); Buritis (+ de R$ 10,5 milhões) e Rolim de Moura (+ de R$ 10,5 milhões).

As operações do Proampe em Rolim de Moura tiveram início em abril de 2021 e o atendimento funciona no prédio da prefeitura do município, localizada na Avenida João Pessoa, nº 4.478, no Centro.

LINHA DO TEMPO DA EVOLUÇÃO DO PROAMPE

2020 – O programa foi criado durante a pandemia para apoiar os pequenos negócios, diante de um momento difícil para a saúde e economia global, sendo destinado a micro e pequenas empresas de empreendedores formais e informais;

2022 – Em março de 2022, o governo de Rondônia, por meio do Decreto nº 26.969, alterou o valor máximo de crédito de R$ 30 mil para R$ 100 mil;

2023 – Em março de 2023, houve o lançamento da linha de crédito Proampe Delas e em novembro do mesmo ano, aconteceu o lançamento do Proampe Agro;

Para obter informações ou solicitação de microcrédito, basta acessar o endereço proampero.web.app, e os endereços das unidades do Proampe no estado podem ser consultados no endereço eletrônico: linktr.ee/proampe.ro.