Projeto Casa da Comunidade prevê realização de novos cursos até 2025 em Ji-Paraná e região

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, vem desenvolvendo o Projeto Casa da Comunidade. A ação é uma política de qualificação profissional do IFRO para a comunidade externa, com o objetivo de atender, especialmente, o público em situação de vulnerabilidade social, econômica e cultural. Vinculado ao Departamento de Extensão (Depex/IFRO/Ji-Paraná), possui o propósito de integrar e estreitar a relação da comunidade com o campus por meio da oferta de cursos de qualificação profissional.

Entre 2024 e 2025, estão previstos 16 cursos e 9 oficinas, atendendo além da população de Ji-paraná mais quatro municípios rondonienses: Nova União, Castanheiras, Presidente Médici e Costa Marques (Distrito de São Domingos). Atualmente, estão sendo ofertados os cursos de Manicure e Pedicure, em Presidente Médici; Corte e Costura, em Ji-Paraná (parceria com o Instituto Evolução e Centro do Idoso); e Mecânica Industrial Básica I, em Ji-Paraná, em parceria com a empresa Cumas.

Para a Diretora-Geral do Campus Ji-Paraná, Letícia Pivetta, “o Projeto Casa da Comunidade é uma iniciativa que visa oferecer qualificação profissional rápida e acessível para todos os nossos cidadãos, com foco no poder da educação como ferramenta de transformação. Nosso objetivo é facilitar a entrada, a reintegração, ou a promoção de profissionais no mundo de trabalho, preparando-os para os desafios atuais e as demandas do futuro. Além da qualificação, estamos comprometidos em oferecer suporte contínuo, como orientações de carreira e oportunidades de negócios e empreendedorismo. Queremos que cada aluno se sinta confiante e preparado para dar os próximos passos em suas trajetórias profissionais”, destacou a Professora Letícia.

Para Tatiane Sene Campos, do Centro do Idoso, “a colaboração entre IFRO, SEMASF, Centro de Convivência Viver Bem e Instituto Evolução é um marco significativo na promoção do bem-estar e da inclusão social dos idosos em nossa comunidade. Por meio dessa parceria, estamos proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender uma nova habilidade – o corte e costura – que vai muito além de uma simples atividade manual. Assim, o Curso de Corte e Costura oferece benefícios que impactam diretamente a qualidade de vida dos participantes. Ao aprenderem a criar suas próprias peças, os idosos não só desenvolvem suas habilidades manuais e criativas, mas também fortalecem sua autoestima e autonomia. Além disso, o curso promove a socialização, criando um ambiente acolhedor onde os participantes podem compartilhar experiências, construir novas amizades e sentir-se parte ativa da sociedade”.

Projeto Casa da Comunidade

As ações do projeto iniciaram no ano de 2022, quando a Deputada Federal Sílvia Cristiana disponibilizou recurso para a execução de 10 cursos. Em 2024, houve a ampliação de recursos e de locais de atendimento. O IFRO recebeu por meio de Emenda Parlamentar R$ 800.000,00 para esta finalidade. A Deputada destacou a importância dessa parceria para minimizar a questão da falha na profissionalização que existe no país. Com essas ações, “conseguimos dar a oportunidade de fato para as pessoas que realmente precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Para nós, é um prazer contribuir com a população de maneira efetiva e garantir que elas sejam felizes e consigam o conhecimento no espaço e na qualificação profissional”, ponderou Sílvia Cristina.