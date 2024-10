Obras do Centro Comercial Urbano de Jaru chegam à fase de conclusão

Construído no espaço da antiga Rodoviária dos Colonos, a estrutura do Centro Comercial Urbano de Jaru chegou na etapa de acabamento.

Com arquitetura moderna, o Centro abrigará 16 boxes para comerciantes, praça de alimentação, área de circulação com mais de mil metros quadrados, banheiros masculino, feminino e com acessibilidade, além de fraldário e estacionamento.

Nesta fase, é realizado o término da cobertura, conclusão do piso, aplicação do revestimento cerâmico, processo de preparação para a pintura das paredes internas e externas e instalação do forro.

As obras do Centro Comercial Urbano são custeadas por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida com recurso próprio da Prefeitura de Jaru.